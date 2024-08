Prefeito de Cascavel em São Paulo: Definições Cruciais Após Tragédia Aérea O prefeito de Cascavel, no Oeste do Paraná, Leonaldo Paranhos, embarcou neste domingo (11) para São Paulo... Ric|Do R7 11/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 11/08/2024 - 10h06 ) ‌



Prefeito de Cascavel vai a SP definir traslado das vítimas da queda de avião

O prefeito de Cascavel, no Oeste do Paraná, Leonaldo Paranhos, embarcou neste domingo (11) para São Paulo, para uma reunião que vai definir o formato do traslado das vítimas da queda de avião em Vinhedo, (SP).

