Premiação Surpreendente: R$ 1 Milhão para Moradora de Marechal Cândido Rondon Uma moradora da cidade de Marechal Cândido Rondon, de 29 anos, é a ganhadora do primeiro sorteio especial... 08/08/2024



Moradora de Marechal Cândido Rondon ganha prêmio principal da Nota Paraná Roberto Dziura Jr.

Uma moradora da cidade de Marechal Cândido Rondon, de 29 anos, é a ganhadora do primeiro sorteio especial de R$ 1 milhão do Nota Paraná realizado nesta quinta-feira (08). Essa é a primeira vez que o programa de conscientização fiscal coordenado pela Secretaria da Fazenda contempla um contribuinte do município, do oeste do Paraná.

