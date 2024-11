Prêmio Influenciador do Ano “é uma comemoração de resultados” Prêmio Influenciador do Ano “é uma comemoração de resultados” Ric|Do R7 20/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 18h09 ) twitter

A capital paranaense será palco, nesta quinta-feira (21), da primeira edição do Prêmio Influenciador do Ano, promovido pela Jovem Pan e apresentado pela Universidade Tuiuti do Paraná, no It’s Bar, em Curitiba. O evento celebra criadores de conteúdo que se destacaram ao longo de 2024, reconhecendo não apenas números, mas o impacto cultural e social nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

