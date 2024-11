Prêmios de Zé Love em risco devido a dívida O ex-jogador de futebol Zé Love está com os prêmios conquistados dentro de A Fazenda 16 sob acompanhamento judicial. Conforme […] O... Ric|Do R7 22/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h49 ) twitter

Zé Love terá prêmios de A Fazenda 16 penhorados por dívida em sítio

O ex-jogador de futebol Zé Love está com os prêmios conquistados dentro de A Fazenda 16 sob acompanhamento judicial. Conforme decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os eventuais ganhos do peão no reality da RECORD TV serão destinados ao pagamento de uma dívida contraído por um sítio, que hoje pertence ao pai de Neymar.

