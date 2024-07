Prepare-se: Chuva Chega a Curitiba Nesta Segunda-feira! A chegada de uma frente fria traz chuvas e derruba as temperaturas em Curitiba, conforme previsão do tempo... Ric|Do R7 29/07/2024 - 08h23 (Atualizado em 29/07/2024 - 08h23 ) ‌



Chuva volta a Curitiba nesta segunda (29); veja horário previsto

A chegada de uma frente fria traz chuvas e derruba as temperaturas em Curitiba, conforme previsão do tempo do Simepar. Nesta segunda-feira (29) há previsão de chuva para a capital do estado e pode acontecer já pela manhã.

