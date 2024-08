Prepare-se para a Terça Olímpica: Destaques e Horários Imperdíveis! As Olimpíadas de Paris chegam ao 12º de provas nesta terça-feira (06/08/2024). Semifinal do futebol feminino... Ric|Do R7 05/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Olimpíadas (06/08/2024): veja agenda e horários de provas nesta terça-feira

As Olimpíadas de Paris chegam ao 12º de provas nesta terça-feira (06/08/2024). Semifinal do futebol feminino, Brasil x EUA no basquete e vôlei feminino são os destaques.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Olimpíadas (06/08/2024): veja agenda e horários de provas nesta terça-feira

• CNJ mantém afastamento de desembargador por fala polêmica sobre as mulheres

• Medicamentos que não podem ser dados aos cães e gatos