Prepare-se para o calor: o inverno está se despedindo

Ric|Do R7 02/09/2024 - 10h40



A menos de um mês para o fim do inverno e início da primavera – 22 de setembro, às 9h44 – os paranaenses se preparam para uma nova onda de calor. Pelos próximos dez dias, prepara a garrafinha d’água porque o calor promete ser extremo, com essa podendo ser mais forte que as duas primeiras ondas já registradas nos meses de março, abril e maio – mais longa e com temperaturas mais altas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

