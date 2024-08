Prepare-se para o Enem dos Concursos: Tudo que Você Precisa Saber! O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, acontece no próximo... Ric|Do R7 13/08/2024 - 07h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 07h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tudo o que se sabe sobre o Enem dos Concursos: datas e locais de provas

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, acontece no próximo domingo (18). A prova deveria ter acontecido dia 5 de maio, mas foi remarcada por conta das inundações do Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Tudo o que se sabe sobre o Enem dos Concursos: datas e locais de provas

• Pabllo Vittar se apresenta em Curitiba com novo álbum “Batidão Tropical Vol. 2”

• Paraná bate recorde de exportação de soja, açúcar, combustível e frango em 2024