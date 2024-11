Prepare-se para o vestibular da UFPR em 2025 O comprovante de ensalamento do Vestibular da UFPR está disponível no site oficial do Núcleo de Concursos; confira! O post UFPR divulga... Ric|Do R7 14/10/2024 - 19h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 19h48 ) twitter

UFPR divulga comprovante de ensalamento para Vestibular 2025; confira

Com o Vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) se aproximando, candidatos devem conferir o comprovante de ensalamento para se prepararem para a prova. A primeira fase do vestibular acontece no próximo domingo (20) , a partir das 14 horas.

