Presidente do Athletico critica Cuca e o define como "Maior decepção"

Athletico: Petraglia critica “piti” de Cuca e detona: “Maior decepção”

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, detonou Cuca após o técnico ter pedido para sair do clube. Petraglia falou que Cuca deu “piti” após o jogo contra o Corinthians e definiu o técnico como a maior decepção que ele viveu no futebol.

