Presidente do Paraguai sente fortes dores no peito e é internado no Rio de Janeiro Ric|Do R7 18/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 23h28 )

Presidente do Paraguai

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi hospitalizado no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (18), após sentir dores no peito, comunicou a presidência do país. O paraguaio está na cidade para participar da cúpula do G20 que ocorre até terça-feira (19).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a saúde do presidente e os desdobramentos da cúpula.

