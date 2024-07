Presidente do TRE-PR lança campanha inovadora para Eleições 2024 O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, apresentou nesta segunda... Ric|Do R7 22/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h43 ) ‌



Presidente do TRE-PR apresenta campanha ‘Eleições 2024: no Caminho da Paz’

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, apresentou nesta segunda-feira (22) detalhes da campanha ‘Eleições 2024: no Caminho da Paz’. A proposta tem o objetivo de garantir um processo eleitoral com menos atritos entre familiares e amigos, por conta de ideias diferentes.

