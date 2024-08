Previsão Chocante: Vidente Fala Sobre Silvio Santos A vidente Chaline Grazik previu, no último dia 12, a morte de um homem “mais velho”, que “gosta de se comunicar... Ric|Do R7 17/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 17/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vidente previu morte de Silvio Santos: “Nos próximos dias”

A vidente Chaline Grazik previu, no último dia 12, a morte de um homem “mais velho”, que “gosta de se comunicar”, o que deixaria as pessoas “com muita nostalgia”. Diante da fala, internautas começaram a afirmar que tratava-se do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Vidente previu morte de Silvio Santos: “Nos próximos dias”

• Grupo Ric lamenta morte do apresentador Silvio Santos

• Silvio Santos já foi alvo de críticas e polêmicas; relembre