Previsão de recorde de frio: Capitais podem ter temperaturas baixas nos próximos dias

Capitais podem ter recorde de frio no ano; Curitiba deve ter a menor temperatura

Nos próximos dias uma onda de frio deve derrubar as temperaturas em até 5º C abaixo da média. Com isso, algumas cidades devem registar o recorde de frio em 2024, Curitiba deve ser a mais gelada chegando a 2ºC no domingo (30).

Capitais podem ter recorde de frio no ano; Curitiba deve ter a menor temperatura

Nos próximos dias uma onda de frio deve derrubar as temperaturas em até 5º C abaixo da média. Com isso, algumas cidades devem registar o recorde de frio em 2024, Curitiba deve ser a mais gelada chegando a 2ºC no domingo (30).

