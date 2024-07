Previsão do tempo: Chuva dá trégua em Curitiba e sol volta a brilhar Os dias de tempo fechado e com chuva em Curitiba devem continuar somente até esta terça-feira (16). A partir de quarta (17), o sol...

Chuva tem data para acabar em Curitiba e dias voltam a esquentar nesta semana

Os dias de tempo fechado e com chuva em Curitiba devem continuar somente até esta terça-feira (16). A partir de quarta (17), o sol deve voltar a capital paranaense e, apesar de tímido, promete fazer as temperaturas subir novamente. A previsão do Climatempo mostra que a semana começa com tempo instável, mas termina com sol e com os termômetros mais quentes.

