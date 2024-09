Previsão do tempo: Curitiba enfrenta chuva e frio nesta quinta-feira A chuva volta a atingir Curitiba nesta quinta-feira (5) conforme previsão do tempo do Simepar. A expectativa é que alguns […] O post... Ric|Do R7 05/09/2024 - 08h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 08h11 ) ‌



Chuva volta a Curitiba e temperatura não sobe nesta quinta (5); veja previsão

A chuva volta a atingir Curitiba nesta quinta-feira (5) conforme previsão do tempo do Simepar. A expectativa é que alguns bairros tenham precipitação já no final da manhã, porém, o volume mais intenso será registrado no período da tarde. A expectativa é que chuva pare até às 18h e não apareça nos próximos dias.

