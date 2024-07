Previsão do tempo: Curitiba terá garoa e temperaturas amenas amanhã Devido a circulação de vento em diferentes níveis da atmosfera, o sábado (06) deve ser de tempo fechado com possibilidade de chuva...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/07/2024), segundo o Climatempo

Devido a circulação de vento em diferentes níveis da atmosfera, o sábado (06) deve ser de tempo fechado com possibilidade de chuva a qualquer momento nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Em Curitiba, a previsão do tempo é de garoa durante o dia e a noite. Com isso, a capital deve registar mínima de 9°C e máxima de 14°C, conforme o Climatempo.

