Previsão do tempo: Curitiba terá grande amplitude térmica neste sábado Em razão da atuação do veranico, o sábado (20) será marcado por uma grande amplitude térmica. Apesar de um amanhecer mais gelado... Ric|Do R7 20/07/2024 - 06h23 (Atualizado em 20/07/2024 - 06h23 )



Previsão do tempo para Curitiba hoje (20/07/2024), segundo o Climatempo

Em razão da atuação do veranico, o sábado (20) será marcado por uma grande amplitude térmica. Apesar de um amanhecer mais gelado no início do dia, as temperaturas sobem à tarde, conforme o Climatempo. Logo, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 9°C e máxima de 21°C.

