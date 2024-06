Previsão do tempo: Curitiba terá sábado chuvoso e com nebulosidade Este sábado (29) deve amanhecer com o tempo fechado em quase todo o Paraná, além do dia ser predominantemente chuvoso e com forte...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (29/06/2024), segundo o Climatempo

Este sábado (29) deve amanhecer com o tempo fechado em quase todo o Paraná, além do dia ser predominantemente chuvoso e com forte presença de nuvens. A previsão do tempo em Curitiba é de muita nebulosidade, com isso, a mínima deve registrar 6°C e a máxima deve ficar na casa dos 14°C.

