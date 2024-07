Previsão do tempo: Curitiba terá temperaturas baixas e instabilidade climática O clima deve continuar instável e com temperaturas baixas em boa parte do Paraná, nesta quarta-feira (10). A previsão do tempo para...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (10/07/2024), segundo o Climatempo

O clima deve continuar instável e com temperaturas baixas em boa parte do Paraná, nesta quarta-feira (10). A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 8°C e máxima de 14°C. Segundo o Climatempo, o risco para temporal diminui e a condição para garoa se mantém, tanto na capital, quanto no Litoral do Paraná.

