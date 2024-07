Previsão do tempo em Curitiba: alerta de umidade baixa e variação de temperatura Esta sexta-feira (05) deve ser marcada pelo deslocamento de uma frente fria em algumas regiões do Paraná, mas sem chance de chuva...

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/07/2024), segundo o Climatempo

Esta sexta-feira (05) deve ser marcada pelo deslocamento de uma frente fria em algumas regiões do Paraná, mas sem chance de chuva. No entanto, de acordo com o Climatempo, outras áreas estão sob alerta de umidade baixa. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 12°C e a máxima será de 26°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/07/2024), segundo o Climatempo

• Desembargador é investigado por fala machista no PR; veja no RIC Notícias Noite

• Resultado do Dia de Sorte 934 de hoje (04/07/2024); prêmio de R$ 350 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.