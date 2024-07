Previsão do tempo em Curitiba: temperaturas amenas e estáveis para amanhã A atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Centro-Sul do país deve reforçar a condição de tempo estável em todo o Paraná, nesta... Ric|Do R7 18/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (19/07/2024), segundo o Climatempo

A atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Centro-Sul do país deve reforçar a condição de tempo estável em todo o Paraná, nesta sexta-feira (19). No entanto, durante a madrugada e a manhã, as temperaturas devem ficar amenas por causa da perda radiativa de energia da superfície para a atmosfera. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 11°C e a máxima 21°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (19/07/2024), segundo o Climatempo

• Resultado da Quina 6484 de hoje (18/07/2024); prêmio de R$ 29 milhões

• Operação prende 30 integrantes de organização ligada ao tráfico de drogas no PR