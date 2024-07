Previsão do tempo: Final de semana gelado e chuvoso no Paraná O final de semana no Paraná deve ser de baixas temperaturas em boa parte do Estado, além de condição para chuva a qualquer momento...

Final de semana deve ser gelado e chuvoso, no Paraná; confira a previsão

O final de semana no Paraná deve ser de baixas temperaturas em boa parte do Estado, além de condição para chuva a qualquer momento do sábado (13) e domingo (14), segundo o Climatempo. Em Curitiba, o tempo ainda permanece instável no decorrer de todo o dia. As temperaturas devem se elevar um pouco mais, no entanto, a sensação de frio ainda deve predominar.

