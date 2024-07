Previsão do tempo: Frio na volta às aulas em Curitiba? Esta semana será marcada pela volta às aulas nas escolas do Paraná e também pelo fim do veranico. Com isso, uma frente fria avança... Ric|Do R7 22/07/2024 - 18h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Frio na volta às aulas? Veja previsão do tempo para Curitiba

Esta semana será marcada pela volta às aulas nas escolas do Paraná e também pelo fim do veranico. Com isso, uma frente fria avança pelo Estado e as temperaturas devem diminuir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Frio na volta às aulas? Veja previsão do tempo para Curitiba

• Alunos do curso de arquitetura e urbanismo da UEM reformam CMEI que atende cerca de 100 crianças

• Athletico: Felipinho volta, e clube esvazia departamento médico para decisões