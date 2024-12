Previsão do tempo para Curitiba amanhã (04/12/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (04/12/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 03/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 19h49 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba

Para essa quarta-feira (4) o tempo permanece instável em boa parte do Paraná. O destaque fica principalmente para a região Sul do estado, onde há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. Em Curitiba, a previsão do tempo é de mínima na casa dos 14°C com máxima de 18°C, de acordo com o Climatempo.

