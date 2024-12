Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/12/2024), segundo o Climatempo Nesta quinta-feira (5) o tempo volta a ficar firme em boa parte do Paraná. No entanto, em Curitiba o tempo fica instável. O post Previsão... Ric|Do R7 04/12/2024 - 19h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h49 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (05/12/2024), segundo o Climatempo

Nesta quinta-feira (5) o tempo volta a ficar firme em boa parte do Paraná. No entanto, em Curitiba o tempo fica instável com chance de garoa na parte da manhã, de acordo com o Climatempo. A temperatura mínima será de 14°C com máxima de 23°C.

