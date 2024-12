Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/12/2024), segundo o Climatempo Para esta sexta (6) o tempo permanece instável em boa parte do Paraná, inclusive em Curitiba. O destaque fica para a região Centro-... Ric|Do R7 05/12/2024 - 20h49 (Atualizado em 05/12/2024 - 20h49 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/12/2024), segundo o Climatempo

Para esta sexta-feira (6) o tempo permanece instável em boa parte do Paraná, inclusive em Curitiba. O destaque principal fica para a região Centro-Norte, onde a chuva deve chegar no formato de pancadas, com moderada a forte intensidade. Na capital paranaense a temperatura mínima deve ser de 17°C com máxima de 27°C, de acordo com o Climatempo.

Saiba mais sobre a previsão do tempo e as condições climáticas no site do nosso parceiro Ric.

