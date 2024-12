Previsão do tempo para Curitiba amanhã (07/12/2024), segundo o Climatempo Na região central do Paraná, incluindo a faixa leste e Curitiba, a previsão do tempo indica perigo para tempestades neste sábado (7... Ric|Do R7 06/12/2024 - 22h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 22h08 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (07/12/2024), segundo o Climatempo

Na região central do Paraná, incluindo a faixa leste e Curitiba, a previsão do tempo indica perigo para tempestades neste sábado (7), com chuva que pode chegar a ter entre 50 e 100 milímetros. Com isso, a temperatura mínima na capital paranaense será de 18°C com máxima de 24°C, de acordo com o Climatempo.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

