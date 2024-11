Previsão do tempo para Curitiba amanhã (14/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (14/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 13/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h29 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba

Nesta quinta-feira (14), o predomínio deve ser de tempo firme em boa parte do estado do Paraná. Em Curitiba a previsão do tempo é de mínima na casa dos 13°C e máxima de 22°C, de acordo com o Climatempo.

