Previsão do tempo para Curitiba amanhã (20/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (20/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 19/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba

Entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira (20), a chuva chega na região da Grande Curitiba e também em mais áreas do Leste paranaense, com potencial para vir seguida por raios e ventos. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 17°C e máxima de 30°C, de acordo com o Climatempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Resultado da Timemania 2169 de hoje (19/11/2024); prêmio de R$ 10,3 milhões

Acidente de trabalho: Homem sobrevive a choque em rede de alta tensão em Marialva

Treinamento e bastidores do grupo especialista em manter a ordem e controlar multidões