Previsão do tempo para Curitiba amanhã (22/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (22/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 21/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba

Já na parte da manhã desta sexta-feira (22) haverá condições para algumas nuvens carregadas se desenvolverem sobre o interior do Paraná. No decorrer das horas, a partir do período da tarde tem chance para chuvas isoladas se espalharem. Em Curitiba, o tempo permanece instável com temperatura mínima de 15°C e máxima de 19°C, de acordo com o Climatempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Pai ataca a imprensa após seu filho, de 16 anos, bater a picape em carro de família

Paiçandu: Polícia estoura boca de fumo após investigar furto de notebook

Paranavaí: Homem é executado com cerca de 20 tiros em borracharia