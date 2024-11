Previsão do tempo para Curitiba amanhã (23/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (23/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 22/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba

O tempo permanece instável em boa parte do Paraná neste sábado (23), incluindo Curitiba que tem previsão de muita nebulosidade e pancadas de chuva. Com isso, a capital do estado terá temperatura mínima de 15°C e máxima de 20°C, de acordo com o Climatempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em Ric:

Aumento nos incêndios florestais no Paraná é destaque no RIC Notícias Noite

Luiz Fernando Pereira é eleito novo presidente da OAB Paraná com 44,56% dos votos

A Fazenda 16: veja ranking de rejeição da temporada