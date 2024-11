Previsão do tempo para Curitiba amanhã (28/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (28/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 27/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 27/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba

Para essa quinta-feira (28) o tempo permanece instável em todo o Paraná. Em algumas regiões, incluindo Curitiba, há risco de temporal, com isso, segundo a previsão do tempo, a temperatura mínima na capital paranaense deve ser de 21°C com máxima de 29°C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

Leia Mais em Ric:

Carreta que causou acidente ‘sozinha’ é destaque no RIC Notícias Noite

Aumento no salário dos vereadores de Curitiba avança na Câmara

Criolo em Curitiba: ingressos ainda estão à venda para o show deste sábado (30)