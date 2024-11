Previsão do tempo para Curitiba amanhã (30/11/2024), segundo o Climatempo Previsão do tempo para Curitiba amanhã (30/11/2024), segundo o Climatempo Ric|Do R7 29/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 20h29 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba

O tempo permanece instável neste sábado (30) sobre todo o Paraná. O destaque fica para os elevados volumes de chuva já registrados no estado. Com isso, a previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 19°C e máxima de 28°C, de acordo com o Climatempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre a previsão do tempo!

