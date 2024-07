Previsão do tempo: semana com diminuição de chuva e aumento de temperatura A previsão do tempo é de que ao longo desta semana haja diminuição da condição de chuva no Paraná, segundo o Climatempo. Nesta segunda...

Semana deve ser marcada por diminuição de chuva e aumento de temperatura; confira

A previsão do tempo é de que ao longo desta semana haja diminuição da condição de chuva no Paraná, segundo o Climatempo. Nesta segunda-feira (15), ainda continua a atuação de um cavado meteorológico sobre o Sul do país. Com isso, a condição de céu nublado em Curitiba e no Litoral se mantém, no entanto, não é uma condição de tempo chuvoso e de chuva persistente, mas ainda será um dia gelado.

