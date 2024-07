Previsão do tempo: Semana gelada e chuvosa em Curitiba A previsão do tempo para esta semana em Curitiba aponta dias frios, com pouca aparição de sol e chuva quase todos os dias. Conforme...

Semana será de frio, pouco sol e chuva em Curitiba; veja previsão do Simepar DANIEL CASTELLANO

A previsão do tempo para esta semana em Curitiba aponta dias frios, com pouca aparição de sol e chuva quase todos os dias. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até o próximo sábado (13), todas as manhãs devem ser marcadas por mínimas abaixo dos 10°C. Além disso, no período da tarde, as temperaturas não devem subir muito e a máxima da semana deve ser 17°C, na quinta-feira (11).

