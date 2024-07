Previsão do tempo: Sol promete voltar a Curitiba e temperatura deve passar dos 20ºC Finalmente o sol promete aparecer em Curitiba nesta quarta-feira (17), após alguns dias com tempo fechado e marcado por chuvas constantes...

Sol volta a Curitiba e temperatura deve passar dos 20ºC; veja previsão

Finalmente o sol promete aparecer em Curitiba nesta quarta-feira (17), após alguns dias com tempo fechado e marcado por chuvas constantes. Conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, nesta manhã o tempo permanece encoberto, com muitas nuvens, mas deve abrir no período da tarde. A máxima pode ultrapassar os 20°C.

