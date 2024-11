PRF faz apreensão recorde de quase 20 toneladas de maconha no Paraná; vídeo PRF faz apreensão recorde de quase 20 toneladas de maconha no Paraná; vídeo Ric|Do R7 08/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h11 ) twitter

Apreensão recorde de maconha pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira (7), 19,5 toneladas de maconha que estavam escondidas em uma carreta, que trafegava pela rodovia PR-218, em Iguaraçu, no norte do Paraná. Conforme a PRF, essa apreensão é a maior registrada na Região Sul do Brasil em 2024.

