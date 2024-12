Prime Rock: público pede adiamento devido chuva forte e festival se manifesta O festival Prime Rock Brasil, que celebra os clássicos do rock nacional, marcado para esse sábado (7) na Pedreira Paulo […] O post... Ric|Do R7 07/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prime Rock: público pede adiamento devido chuva forte e festival se manifesta

O festival Prime Rock Brasil, que celebra os clássicos do rock nacional, marcado para esse sábado (7) na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, deve acontecer debaixo da forte chuva que atinge a região. Através das redes sociais, parte do público pediu o adiamento do evento devido às condições climáticas, por ser em um ambiente ao ar livre.

Para mais detalhes sobre a situação do festival e as manifestações do público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

Leia Mais em Ric:

Réu pela morte de jovem Ísis irá a júri popular; confira no Balanço Geral

Jovem de 17 anos morre eletrocutado enquanto usava celular na tomada

Adolescente morre após se afogar em Praia de Leste