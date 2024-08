Prisão de suspeito em caso de jovem assassinada em Curitiba A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quarta-feira (28), o suspeito de matar uma jovem no bairro... Ric|Do R7 29/08/2024 - 11h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h01 ) ‌



Suspeito de homicídio de jovem encontrada morta pelo próprio pai é preso

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quarta-feira (28), o suspeito de matar uma jovem no bairro Cajuru, em Curitiba. A vítima, identificada como Gabriela Iede Simões, de 27 anos, foi encontrada morta no dia 6 de agosto, em um matagal, próximo à casa onde os pais moram.

