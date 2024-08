Prisão de Suspeito Revela Novos Detalhes sobre o Caso do Advogado Encontrado em Geladeira Mais um suspeito na morte do advogado, de 70 anos, encontrado em uma geladeira foi preso na quarta-feira... Ric|Do R7 23/08/2024 - 14h22 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h22 ) ‌



Quarto suspeito na morte de advogado encontrado em geladeira é preso no PR

Mais um suspeito na morte do advogado, de 70 anos, encontrado em uma geladeira foi preso na quarta-feira (21). O crime contra Hamilton Antônio de Melo aconteceu em Londrina, no Norte do Paraná.

