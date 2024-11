Privatização da Celepar é aprovada em primeiro turno na Alep Privatização da Celepar é aprovada em primeiro turno na Alep Ric|Do R7 12/11/2024 - 20h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Privatização da Celepar

A privatização da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) foi aprovada nesta terça-feira (12), em primeiro turno pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Trio de irmãos, suspeitos de chefiar tráfico e assassinatos em Curitiba, é preso

RIC Notícias Noite ao Vivo | 12/11/2024

“Esposa oficial” do empresário morto em delegacia já foi presa por envolvimento com facção criminosa