Problemas com a transferência do título de eleitor? Saiba o que fazer!

Não consegui transferir meu título de eleitor e agora?

O período para regularizar a situação eleitoral se encerrou no dia 8 de maio. Diante disso, quem não conseguiu transferir o título de eleitor e não estiver com a situação eleitoral regularizada, deverá justificar a ausência, visto que não há a possibilidade de voto em trânsito nas eleições municipais, apenas em pleitos gerais, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

