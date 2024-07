Problemas de segurança preocupam moradores de Foz do Iguaçu A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, é referência, já que o município tem uma beleza natural considerada uma das sete maravilhas... Ric|Do R7 18/07/2024 - 17h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 17h23 ) ‌



Eleições 2024: Moradores de Foz do Iguaçu pedem segurança; veja série da RICtv

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, é referência, já que o município tem uma beleza natural considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo. No entanto, segundo relatos, moradores têm enfrentado desafios no cotidiano. A segurança e a infraestrutura do município é tema desta quinta-feira (18) na série especial "A Cidade que Queremos", da RICtv. A produção mostrará os principais problemas enfrentados pela população que requerem atenção por parte dos candidatos à prefeitura e a vereança no pleito de 2024.

