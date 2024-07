Procurado pela Interpol é capturado em Curitiba Um casal foi preso em Curitiba durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais...

Alto contraste

A+

A-

Procurado pela Interpol por furto de R$ 9 milhões é preso no Paraná

Um casal foi preso em Curitiba durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil de Santa Cataria (PCSC). Os presos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa que furtava equipamentos de endoscopia em clínicas de diversas cidades do Brasil. Um dos homens detidos era foragido com alerta vermelho da Interpol.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Procurado pela Interpol por furto de R$ 9 milhões é preso no Paraná

• Caminhão tomba e causa interdição do Contorno Leste; veja trânsito

• Semana será de frio, pouco sol e chuva em Curitiba; veja previsão do Simepar



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.