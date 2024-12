Produtora rural viaja cinco países para trazer ao Paraná a expertise na produção de queijos Lívia Trevisan, produtora rural de Jaguapitã, foi a vencedora do Prêmio Orgulho da Terra 2024 na categoria “Bovinocultura de Leite -... Ric|Do R7 08/12/2024 - 06h48 (Atualizado em 08/12/2024 - 06h48 ) twitter

BOVINOCULTURA DE LEITE - PEQUENOS PRODUTORES

O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com uma produção anual de 3,9 bilhões de litros. Essa atividade é fundamental para os pequenos produtores, que representam 86% das 110 mil propriedades leiteiras do estado e cuja produção é majoritariamente familiar.

Saiba mais sobre a trajetória inspiradora de Lívia Trevisan e como ela está revolucionando a produção de queijos no Paraná, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

