Professora é indiciada por maus-tratos a alunos de creche

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Professora é indiciada por maus-tratos contra alunos em creche no PR; assista

Uma professora e duas auxiliares foram indiciadas por maus-tratos a crianças em uma creche de Dois Vizinhos, município do sudoeste do Paraná. Vídeos de câmera de segurança flagraram as ações da educadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Professora é indiciada por maus-tratos contra alunos em creche no PR; assista

• Athletico x São Paulo já tem 23 mil sócios confirmados; ingressos

• Jovem é presa suspeita de roubar R$ 179 mil do avô para usar no Jogo do Tigrinho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.