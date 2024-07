Ric |Do R7

Professores de crianças até 4 anos são convocados para vacina contra coqueluche Com o aumento de casos de coqueluche em todo Brasil, a Secretaria de Saúde de Curitiba está convocando professores de escolas infantis...

Com o aumento de casos de coqueluche em todo Brasil, a Secretaria de Saúde de Curitiba está convocando professores de escolas infantis, que atendem crianças de até 4 anos, para se vacinarem contra a doença. A medida é recomendada pelo Ministério da Saúde no intuito de proteger tanto os profissionais quanto as crianças.

