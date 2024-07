Profissionais liberais em alerta: possíveis mudanças na reforma tributária Profissionais liberais como engenheiros, contadores e advogados que atuam como pessoa jurídica estão preocupados com as mudanças... Ric|Do R7 18/07/2024 - 11h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reforma tributária: impostos podem triplicar para profissionais liberais

Profissionais liberais como engenheiros, contadores e advogados que atuam como pessoa jurídica estão preocupados com as mudanças da reforma tributária. O aumento dos impostos pode triplicar os impostos para as categorias. A princípio, a pauta está em etapa de regulamentação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Reforma tributária: impostos podem triplicar para profissionais liberais

• Engavetamento mata duas pessoas na BR-163, no oeste do Paraná

• Com 900 mortes por gripe no PR antes do inverno, secretário alerta para vacinação