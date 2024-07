Ric |Do R7

Programa Cidade Alerta destaca caso de homem morto em carro furtado em Curitiba O Cidade Alerta desta segunda-feira (15) mostra o caso homem morreu após ser baleado por policiais militares no bairro Santa Cândida...

‌



A+

A-

Cidade Alerta mostra o caso do homem morto em carro furtado em Curitiba

O Cidade Alerta desta segunda-feira (15) mostra o caso homem morreu após ser baleado por policiais militares no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Ele estava em um veículo furtado no último domingo (14), no bairro Juvevê, na capital paranaense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Homicídio ocorrido em tabacaria de Campo Mourão é investigado pela Polícia Civil

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (16/07/2024), segundo o Climatempo

• Cidade Alerta mostra o caso do homem morto em carro furtado em Curitiba